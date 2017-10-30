حقيقة عودة شيكابالا للمنتخب المصري

أوضح إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد عن استدعاء محمود عبدالرازق “شيكابالا”، صانع ألعاب فريق الرائد السعودي، لصفوف الفراعنة في معسكر نوفمبر المقبل.

وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”، إنه لا يعلم شيئًا عن مسألة انضمام شيكابالا، ولم يحجز له تذاكر طيران، كما تردد، موضحًا أن استدعاء شيكابالا إذا حدث سيكون بشكل ودّي بعدما انتهت المدة القانونية لاستدعاء المحترفين”.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على استدعاء المحترفين قبل موعد الأجندة الدولية بـ 15 يومًا، والأجندة الدولية المقبلة ستبدأ بعد أسبوع تقريبًا يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الإمارات وديًا يوم 9 نوفمبر المقبل، ثم لقاء غانا في ختام تصفيات كأس العالم 2018 يوم 12 من الشهر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا.

وطالبت جماهير بعودة شيكابالا لمنتخب مصر، بعد تألقه مع الرائد السعودي.