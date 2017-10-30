مرتضى منصور يعلن قائمته النهائية لخوض انتخابات نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن قائمته الانتخابية النهائية التي سيخوض بها انتخابات الزمالك المقبلة في مواجهة أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة السابق.

وقال مرتضى في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي: “قائمتي أحمد جلال وأحمد مرتضى في منصب نائب الرئيس، حازم ياسين في منصب أمين الصندوق، وهاني زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار في منصب العضوية”.

وأضاف” “اعتذر رحاب أبورجيلة عضو المجلس الحالي عن خوض انتخابات النادي، ويتم المفاضلة حاليا بين حسن شاكر ومجدي قيشو وشريف منير وتامر التونسي لاختيار أحدهم للمقعد المتبقي”.

وأضاف المستشار أنه قدم بلاغا للنائب العام ضد أحمد سليمان والسمري ومصطفي عبدالخالق وجورج سعد ومحمد أبوالعلا، وباقي قائمته بالإضافة لممدوح عباس، وذلك بسبب اتهام مجلس الإدارة باتهامات كاذبة والتشكيك في الذمة المالية لأعضاء النادي.