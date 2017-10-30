هروب بانسيه مهاجم المصري البورسعيدي وأنباء عن تعاقده مع الرائد السعودي

غادر البوركيني أريستيد بانسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، هاربًا إلى بلاده اعتراضًا على عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ انضمامه للفريق.

وكان بانسيه انضم للمصري في شهر يوليو الماضي قادما من أسيك الإيفواري وسجل اللاعب هدفين مع المصري.

وترددت أنباء قوية عن توقيع اللاعب سرا للرائد السعودي للانتقال إلى صفوفه في شهر يناير المقبل، خاصة أنه ينوي التقدم بطلب لفسخ عقده مع المصري لعدم تقاضي مستحقاته، فيما أوضحت تقارير أخرى أنه تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الإماراتية.

وأشارت تقارير، إلى أن الأمور شهدت توترًا شديدًا مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، أيضًا عقب جلوسه احتياطيًا خلال المباراة السابقة أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الدوري المصري.