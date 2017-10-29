نادي الزمالك يكتسح وادي دجلة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري (فيديو)

استعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على مضيفه وادي دجلة في المرحلة السابعة للبطولة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 12 نقطة في المركز الخامس، ليعيد البسمة مرة أخرى إلى جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب تعادل الفريق الأبيض أمام إنبي وطنطا وخسارته الكبيرة صفر / 3 أمام ضيفه سموحة في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، واصل دجلة نتائجه المهتزة في المسابقة، ليتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق في البطولة هذا الموسم، مقابل انتصار وحيد وتعادلين.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح محمود علاء التسجيل للزمالك في الدقيقة 51، ليسجل أول أهدافه مع الفريق الأبيض، الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويهز شباك فريقه القديم.

وأضاف محمد أشرف (روقة) الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 59 من ركلة جزاء حصل عليها زميله أحمد مدبولي، فيما تكفل المحترف النيجيري معروف يوسف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.