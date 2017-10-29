حسام البدري يدرس الإطاحة بمدرب حراس النادي الأهلي المصري

استقر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، على إجراء تغيير في الجهاز الفني المساعد له، عقب نهاية مشوار الفريق الكروي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “يشعر حسام البدري بحالة من الغضب الشديد من تواضع مستوى حراس مرمى الفريق، خاصة شريف إكرامي الذي كاد في أكثر من مناسبة أن يتسبب في خروج الفريق من البطولة”.

وأضاف المصدر: “البدري يرى أن مستوى إكرامي لا يتطور أبدًا وأي تسديدة من خارج منطقة الجزاء تكون هدفًا بنسبة كبيرة في شباك الأهلي، لذا استقر على تغيير مدرب حراس المرمى في الفريق طارق سليمان”.

وتابع: “البدري ينتظر انتهاء انتخابات الأهلي، وفي حالة فوز محمود طاهر بمنصب الرئيس، سيطلب منه تغيير طارق سليمان والتعاقد مع مدرب حراس آخر”.

وقدم لاعبو الفريق الأحمر مباراة متوسطة المستوى، أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الوداد المغربي، وتسبب سعد سمير وشريف إكرامي في الهدف الذي هز شباك الأهلي على أرضه ووسط جماهيره، والذي قد يكلف الأهلي الكثير في لقاء الإياب.