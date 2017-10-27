الإسماعيلي “يلدغ” المصري البورسعيدي وينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري

سجل البديل وجيه عبد الحكيم هدفًا في الثواني الأخيرة، ليقود الإسماعيلي لفوز ثمين 2-1 على المصري البورسعيدي، جعله ينفرد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وتقاسم الفريقان الصدارة قبل مباراة اليوم، وبدا أن الحال سيبقى على ما هو عليه قبل أن يهز عبد الحكيم الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك الإسماعيلي الآن 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 للمصري الذي خاض سبع مباريات.

تقدم الإسماعيلي من ركلة جزاء قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، نفذها محمود متولي بعد عرقلة ضد الكولومبي دييجو كالديرون.

وتعرض حسام حسن مدرب المصري للطرد بسبب الاعتراض على ركلة الجزاء.

وبنفس الطريقة تعادل أحمد جمعة للمصري في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، حيث توقف اللعب كثيرًا لعلاج حارس الإسماعيلي محمد عواد من جرح أعلى الحاجب.

ثم انتزع عبد الحكيم دور البطولة قبل صفارة النهاية.

وسجل إنبي هدفين قرب النهاية، ليفوز 2-صفر على الرجاء ويواصل صحوته مع المدرب الجديد إيهاب جلال.

افتتح المدافع صلاح سليمان التسجيل من ضربة رأس في الدقيقة 75، ثم ضاعف عرفة السيد التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك إنبي تسع نقاط مقابل نقطة واحدة للرجاء القابع في المركز الأخير.

وسجل محمد السيد عبد الرازق (بازوكا) هدفًا قبل النهاية بأربع دقائق، لينقذ الاتحاد السكندري من هزيمة ويمنحه التعادل 2-2 مع الداخلية. بادر الاتحاد، الذي لم يذق طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات، بالتسجيل من ضربة رأس متقنة لمهاجم ساحل العاج مانوتشو بعد 26 دقيقة، لكن الداخلية تعادل سريعًا من ركلة جزاء نفذها عبد العزيز الشاعر بعد أربع دقائق.

وبعد أربع دقائق أخرى حصل الداخلية على ركلة جزاء جديدة، لكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها، بعد تسديدة محمد جمال.

وتقدم الشاعر للداخلية من تسديدة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وحسمت رأس بازوكا التعادل في الوقت القاتل، ليرفع الاتحاد رصيده إلى ثماني نقاط، وهو نفس رصيد الداخلية.