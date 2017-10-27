كيف رد سليماني كوليبالي على النادي الأهلي المصري بعد اتهامه بالجنون؟ (صورة)

خرج الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم فريق الأهلي المصري الهارب، عن صمته ورد على التصريحات التي أطلقها مسؤولو القلعة الحمراء، وأكدوا فيها أنه مصاب بالمرض النفسي، واعترف بذلك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر كوليبالي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له بقناع، وهو يشير بالصمت وخلفه صورة له وهو لاعب الشهر في الأهلي، وكتب على الصورة: “ردًا على من يشككون في مرضي العقلي في الأهلي”.

وهرب كوليبالي من صفوف الأهلي في شهر مايو الماضي، بعد 4 شهور فقط من انضمامه قادمًا من كليمارنوك الأسكتلندي.

وتقدم الأهلي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد اللاعب وهروبه، بينما تقدم كوليبالي أيضًا بشكوى للمطالبة بفسخ عقده، خاصة أنه يعاني من سوء المعاملة، على حد وصفه.