النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من احتراف معلول وأزارو وربيعة

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، موقفه من رحيل ثلاثي الفريق رامي ربيعة والتونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيهم عروضًا خلال الساعات الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـ”إرم نيوز”: “العروض التي وصلت إلى معلول وربيعة وأزارو شفهية، ولم تصل لحد العرض الرسمي حتى الآن”.

وأضاف عبدالحفيظ: “لن نناقش عرضًا شفهيًا لأي لاعب، ونبدأ الحديث عندما يكون هناك عرض رسمي من النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، ولا نتعامل مع شركات تسويق”.

وتابع: “الثلاثي وصلتهم عروض شفهية من إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، لكنها شفهية، وطلبت منهم إغلاق هذا الملف حتى نهاية بطولة إفريقيا خاصة أن العروض ليست رسمية”.