مصر.. عودة ناديي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة

وافقت وزارة الداخلية المصرية على عودة النادي الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري العام على استاد القاهرة الدولي بعد غياب عدة سنوات، لأسباب أمنية.

وقال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” إننا “حصلنا على موافقة وزارة الداخلية من أجل عودة النادي الأهلي لخوض مبارياته على استاد القاهرة الدولي”.

وأضاف وزير الرياضة أن “المباراة المقبلة للأهلي في الدوري ستكون على استاد القاهرة، ووافق الأمن كذلك على عودة مباريات نادي الزمالك إلى نفس الملعب”.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد في الوقت الحالي، لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، حيث سيقام لقاء الذهاب يوم السبت في برج العرب.