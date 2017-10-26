أحمد سليمان يسأل مرتضى منصور عن مصير مليار و300 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك (فيديو إرم)

أعلن أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمالك المصري عن قائمته رسميًا للترشح لانتخابات النادي الأبيض، لمنافسة الرئيس الحالي مرتضى منصور، والذي يواجه انتقادات عديدة بتسببه في تراجع قطاعات الرياضة خاصة كرة القدم، وافتعال الأزمات.

وعقد أحمد سليمان مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن الترشح، بحضور الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس، قدّمه خلاله رؤيته حال النجاح في الانتخابات كما تحدث عن ملف فريق كرة القدم.

وتساءل المرشح على رئاسة القلعة البيضاء عن مصير مبلغ مليار و300 مليون جنيه، مطالبًا مرتضى منصور بتقديم كشف عن مصير تلك الأموال

وقال أحمد سليمان لـ”إرم نيوز”: “هناك جهات في الدولة عليها مراقبة مصير تلك الأموال، ومعرفة الجهات التي حصلت عليها”.

وأضاف: “أشكر ممدوح عباس على دعمه لقائمتنا لكننا اتفقنا أن تكون الدعاية الانتخابية من أموالنا الخاصة، ونؤكد أن في حالة فوزنا سنتبرع بالمال الذي عرضه ممدوح عباس لنادي الزمالك”.

وخلال المؤتمر تحدث أحمد سليمان عن أموال الزمالك المهدرة قائلًا: “أين ذهب ما يقرب من مليار و300 مليون جنيه يجب أن يخرج مرتضى منصور ويُخبر الناس أين تلك الأموال”.

وأضاف: “مرتضى منصور تعدى الحدود معي، وتجاوز ضدي وضد كل من ينتمي إلى نادي الزمالك، وإذا قدّم اعتذارًا لرموز نادي الزمالك والجماهير، وقتها قد أبدأ التفكير في موضوع الصلح،

وتقام انتخابات الزمالك في شهر نوفمبر المقبل، لكن النادي الأبيض لم يعلن عن موعد فتح باب الترشح بعد.

أحمد سليمان كان عضوًا في مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور، إلا إنه استقال بسبب خلافات مع مرتضى منصور.

قائمة سليمان: وضع مأسوي دفعنا للترشح

من جانبه قال حسين السمري المرشح المحتمل على مقعد العضوية إن: “الوضع الحالي دفعنا للترشح، وما حدث مأساة وصل لها النادي”.

وأوضح: “نادي الزمالك تم تأسيسه عام 1911 تحت اسم نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولكن أين الرياضة داخل النادي الآن”.

واتفق معه سيف العماري المرشح المحتمل في قائمة أحمد سليمان على منصب أمين الصندوق، قائلًا: “الجميع في الفترة الأخيرة يهرب من خدمة نادي الزمالك بسبب التطاول، وحان الوقت لخدمة هذا الصرح”.

وأضاف: “كان ليا الشرف إن ابني مصطفى دخل المجلس وتحمل الكثير واكتفى بسبب الخلافات مع الإدارة الحالية”.

مصطفى عبد الخالق: نجاحات المجلس الحالي “مصطنعة”

في نفس السياق قال مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق؛ المرشح المحتمل على منصب العضوية إن الصورة الحالية للنادي ليست حقيقية.

وأوضح عبد الخالق في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن المجلس الحالي لم يستغل القيمة المكانية لنادي الزماك قائلًا: “مساحة 38 فدان هيطلع منهم إبداع، وما حدث هو مجرد بناء أشياء لتجميل صورة المجلي الحالي”.

وأضاف: “نادي الزمالك يحتاج أناس متخصصين، الإدارة فكر وإعادة الاستثمار، وليست قرارات فردية”.

وتابع: “أطالب الجمعية العمومية باختيار أصحاب الفكر والنظرية والتطبيق، مش صورة أشخاص”، مؤكدًا أن قائمة أحمد سليمان اجتمعت منذ 6 أشهر لوضع تصورات إعادة بناء النادي من جديد، وبناء فرع 6 أكتوبر، ومصادر التمويل.

على نفس المنوال قال محمد أبو العلا كابتن الفريق الأول الأسبق؛ المرشح المحتمل إن أي شخص “سوي الفطرة” سيغير على نادي الزمالك.

وأوضح في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “الزمالك أصبح مادة للسخرية، ويجب تكاتف الجميع لإخراج النادي من النفق المظلم كي يتم اتهام أباء النادي بالهروب من المسؤولية”.

ممدوح عاس يفتح النار على مرتضى منصور

وبينما أعلن دعمه لقائمة سلمان، فتح ممدوح عباس النار على الرئيس الحالي مرتضى منصور، لافتًا إلى أن النادي الأبيض “دخل في نفق مظلم منذ عام 2013”.

وأضاف: “الزمالك الذي أعدت بناؤه بأموالي أصبح وسيلة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكل يتهرب منه”.