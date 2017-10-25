“حادث” يربك حسابات النادي الأهلي المصري قبل لقاء الوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال

تلقى حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي المصري صدمة قوية بعد أن تلقى خبرًا بتعرض نجلته زينة لحادث خطير في كندا تسبب في دخولها غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات.

وفوجئ البدري بمكالمة هاتفية مساء اليوم الأربعاء من زوجته تُخبره فيها بتعرض ابنتهما “زينة” صاحبة الـ17 عامًا لحادث خلال استقلالها المترو في كندا تسبب في دخولها إحدى المستشفيات هناك حيث أُصيبت إصابات بالغة.

وتُقيم أسرة المدير الفني للأهلي في كندا حيث يدرس أولاده هناك.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الوداد المغربي يوم السبت المقبل في جولة الذهاب بالدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.