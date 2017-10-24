نقل أحمد الشناوي حارس نادي الزمالك المصري إلى المستشفى

تعرض أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى الإصابة بنزلة شعبية حادة وصديد في الحلق أدت إلى نقله إلى المستشفى.

وتغيب الحارس الدولي عن تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الحالية مدة ثلاثة أيام بسبب مرضه الشديد خلال الأيام الماضية، ومعاناته من ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، يوم الأحد المقبل، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين نيبوشا بمحمود عبدالرحيم “جنش”، أو الحارس الشاب عمر صلاح.