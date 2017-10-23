مصر.. مدرب النادي الأهلي يعترف بالمفاوضات مع حارس منتخب سوريا.. ويهاجم الشوالي

اعترف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي المصري بأنه تابع الحارس السوري إبراهيم العالمة بعدما عرضه بعض الوكلاء على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأضاف البدري في تصريحات تلفزيونية: “تفاوضنا مع العالمة بعدما تابعناه في بعض المباريات منذ فترة قصيرة، ولكن الوقت كان ضيقًا ولم نتمكن من استكمال المفاوضات”.

واستطرد قائلًا: “اتحاد الكرة فتح باب التعاقد مع السوريين في الفترة الحالية وإن كان العالمة أفضل من الحراس الموجودين في الأهلي سننظر في أمره ولكن الوقت الحالي لا أتمكن من متابعة أي شيء، إلا المباريات”.

وهاجم المديرُ الفني للأحمر المعلقَ التونسي عصام الشوالي بسبب تصريحاته أثناء التعليق على مباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي في دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا، بأن البدري كان لا يريد التونسي علي معلول في الأهلي.

وقال البدري: “من أين جاء الشوالي بهذه الأقاويل؟ لم أقل ما ردده بأن معلول لا يعجبني وأريد رحيله وهذه مقولة إثارة ولكن اللاعب تطور بشكل كبير في الفترة الماضية وأصبح الظهير الأيسر الأساسي للفريق وهو نموذج للاعب المحترف”.

وأكد أنه رفض رحيل حسام غالي إلى فريق النصر السعودي على مدار 10 أيام متواصلة، موضحًا أن اللاعب كان مصممًا على الرحيل.

وأضاف “مدير الكرة يعلم جيدًا أنني رفضت رحيل حسام غالي على مدار 10 أيام متواصلة ولكنه أكد لي أنه عرض لا يمكن رفضه، وأخطرته أنه لاعب مهم بالنسبة للفريق ولا يمكن التفريط فيه ولكنه كان مصممًا على الرحيل.

وتابع “غضبت من غالي عندما قال إنني لا أريده في الفريق وأرسلت له رسالة أخطرته بأنني حزين منه وقد قال لي محمد فضل مهاجم الفريق المعتزل إن غالي لم يكن يقصد ما قاله”.