الفيفا يهدد الاتحاد المصري بالتجميد

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إجراء انتخابات جديدة للاتحاد المصري للعبة، بعد أن طلب وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز إجراء انتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

:وقال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” إن الاتحاد الدولي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري أكد عدم صحة إجراء انتخابات وهدد بالتجميد حال التمسك بإجرائها.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لن يجري أي انتخابات جديدة خوفًا من تجميد الكرة المصرية، وهو الأمر الذي يجعل النشاط مهددًا بالتجميد، وبالتالي منتخب مصر لن يشارك في كأس العالم 2018.