مصر.. نادي الزمالك يُنهي أزمة إيقاف علي جبر

نجح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في إنهاء أزمة إيقاف علي جبر مدافع الفريق ومنتخب مصر الأول، بعد التوصل إلى اتفاق مع محمد شيحة وكيل أعمال اللاعب.

وقال شيحة لشبكة “إرم نيوز”: “انتهت أزمة إيقاف مدافع الزمالك بعد التوصل لاتفاق مع رئيس النادي الأبيض”.

وأضاف شيحة: “مرتضى أكد لي أنني سأحصل على مستحقاتي المالية كاملة، وسحبت الشكوى ضد علي جبر، وبهذا يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة مع فريقه في الدوري”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إيقاف جبر بسبب شكوى مقدمة من وكيل أعماله محمد شيحة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.