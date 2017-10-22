مصر.. وليد أزارو مهدد بالإيقاف ووكيله يتهم النادي الأهلي (صورة)

بات وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي مهددًا بالإيقاف من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم حصول وكيل أعماله على مستحقاته من صفقة انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “هدد شادي الهادي وكيل أزارو بإيقاف اللاعب بسبب عدم حصوله على نسبته القانونية من انتقال اللاعب للأهلي في بداية الموسم الحالي”.

وأضاف المصدر “الوكيل اجتمع مع محمود طاهر رئيس الأهلي وحصل على وعد بالحصول على نسبته من الصفقة لكن رئيس الأهلي لم ينفذ وعده ما أدى إلى تصعيد الأزمة مرة أخرى”.

وتابع: “شادي الهادي اتهم إدارة الأهلي بأنها السبب في الأزمة، بعدما تعمدت إدخال أحد وكلاء اللاعبين الآخرين، في الصفقة، رغم أنه كان البادئ بعرض اللاعب على علاء ميهوب مدير اللجنة الفنية، والذي اعترف بذلك على الهواء مباشرة في أحد البرامج الإذاعية”.

وأكد الوكيل أن إدارة الأهلي لم تكن تعلم شيئًا عن اللاعب، وأنه بالتعاون مع زميله وشريكه المغربي عزيز الشافعي، تم التنسيق من أجل التعاقد مع أزارو، وفي النهاية تم إدخال وكيل آخر في التفاوض والتعاقد مع اللاعب المغربي.