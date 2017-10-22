نقل مباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم من كوماسي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه تلقى خطابًا من نظيره الغاني يفيد بنقل مباراة المنتخبين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم من كوماسي إلى مدينة كيب كوست.

ولن تكون نتيجة مباراة الفريقين مؤثرة بعد أن ضمن المنتخب المصري التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا بعد فوزه على الكونغو 2-1 قبل أسبوعين ؛ليتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة.

وتتقدم مصر بفارق أربع نقاط عن أوغندا أقرب المنافسين ،وست نقاط عن غانا صاحبة المركز الثالث قبل جولة واحدة على النهاية.

وأضاف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يفيد الخطاب الوارد من الاتحاد الغاني بإقامة المباراة في مدينة كيب كوست بدلًا من كوماسي لأسباب فنية خاصة بملعب بابا يارا بكوماسي”.

وتبعد كيب كوست عن العاصمة أكرا نحو 160 كيلومترًا.

وأشار الاتحاد المصري إلى أنه ينتظر “رد الفيفا على قرار نقل المباراة” التي ستقام يوم الـ12 مننوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

إلى ذلك، قرر الاتحاد المصري، بقيادة هاني أبوريدة، تجميد عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم، بعد الأحداث الأمنية في الواحات، واستشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة أثناء مطاردة عناصر إرهابية.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز”: “أبوريدة وجد أنه من الصعب في ظل الأوضاع الأمنية الحالية بعد أحداث الواحات أن تعود الجماهير؛ لأن هذا الأمر يمثل جهدًا مضاعفًا على قوات الأمن”.

وأضاف المصدر: “اتحاد الكرة مستاء من تصرفات جماهير الإسماعيلي في لقاء الداخلية بالدوري، ووجد أن أفعال الشغب تنهي أمل عودة الجماهير هذا الموسم خوفًا من قيام الأمن بإلغاء البطولة بشكل كامل”.

وتابع: “اتحاد الكرة يرغب في انتظام البطولة دون أزمات ،حتى تتنهي في شهر مايو المقبل، كما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب نهائيات كأس العالم في روسيا”.