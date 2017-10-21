مصر.. محمود طاهر يعلن قائمته الانتخابية تحت اسم “حكومة الأهلي” (صور)

أعلن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري قائمته، والتي سيخوض بها انتخابات القلعة الحمراء التي تُجرى يوم 30 نوفمبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد.

وشملت القائمة المختارة: في منصب نائب الرئيس مصطفى مراد فهمي، وكامل زاهر في منصب أمين صندوق النادي الأحمر، وفي العضوية فوق السن، الإعلامي حمدي الكنيسي، ومحمد يحيي، وهاني سري الدين، وإيهاب ماضي، وخالد حبيب، ومحمد جمال هليل، وتحت السن، وقع اختيار طاهر على الثلاثي: أحمد مصطفى، وشيرين منصور، ومروان هشام فؤاد.

وقالت مصادر مقربة من القائمة إن محمود طاهر خلال اختياراته للقائمة فضّل اللجوء لأصحاب الخبرة والملفات في مختلف المجالات بعيدًا عن أصحاب الأرضية والشعبية في الجمعية العمومية فقط، لرغبته بتكوين مجلس متكامل يضم مختلف المجالات بهدف تطوير القلعة الحمراء.

وحرص طاهر على أن يكون الاختيار بمثابة مجلس وزراء لإدارة الأهلي بحيث يتولّى كل عضو ملفًا مختلفًا يعمل عليه من أجل تطويره، ولذلك أطلق على قائمته حكومة الأهلي، حيث تتقدم القائمة بأوراق ترشحها خلال الساعات المقبلة.