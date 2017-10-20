مرتضي منصور: ساحر مغربي سبب سقوط الزمالك أمام سموحة (فيديو)

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك سبب غريب لسقوط نادي الزمالك اأمام سموحة بنتيجة 3/ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بطولة الدوري العام المصري.

وقال مرتضي منصور رئيس الزمالك في تصريحات عقب اللقاء ” الزمالك اليوم خسر بسبب الجن وليس لسبب فني ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق احضر ساحر مغربي من أجل عرقلة الفريق قبل الانتخابات.

وأضاف مرتضي ” رئيس نادي سموحه أخبرني بوجود جن ضد نادي الزمالك هناك ساحر يحصل على 5 ألف جنيه في المباراة المحلية و5 ألف دولار في اللقاء الأفريقي.

وتابع مرتضي ” أشكر لاعبي الزمالك والجهاز الفني لأنهم اليوم كانوا يخضون اللقاء ضد سموحه وضد الجن والساحر المغربي.