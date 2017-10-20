اهتمام ليفربول بحجازي يضع النادي الأهلي المصري في ورطة

باتت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر في ورطة شديدة، بعد اهتمام ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر الأول والمعار لصفوف نادي ويست برومتش الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “هناك اهتمام بالفعل من نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع أحمد حجازي، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدّمه مع ناديه ومنتخب مصر في تصفيات كأس العالم”.

وأضاف المصدر:”نادي ليفربول الإنجليزي رصد ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع حجازي، خاصة أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي متهم بشدة بضم حجازي لتدعيم خط دفاع الفريق الذي يعد أهم نقاط ضعف الفريق هذا الموسم، واستطلع كلوب، رأي محمد صلاح لاعب الفريق بشأن التعاقد مع حجازي حيث أكد له أنه سيكون إضافة قوية للفريق”.

وتابع:”إدارة الأهلي في ورطة شديدة، خاصة أن هناك بندًا في عقد حجازي مع ويست برومتش ألبيون يتيح للنادي التعاقد مع حجازي بشكل نهائي مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني، ما يهدر على الأهلي أكثر من 6.5 مليون جنيه إسترليني ويضع إدارة النادي تحت طائلة القانون لإهدار المال العام”.