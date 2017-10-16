مصر.. مؤمن زكريا يتحدث عن احتفال “الداب” المثير للجدل (فيديو)

تحدث مؤمن زكريا، مهاجم الأهلي المصري، عن احتفاله بهدفه الذي سجله أمام الرجاء بمسابقة الدوري برقصة “الداب” الشهيرة، التي أثارت جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: ” حاولت الاحتفال بطريقة مختلفة على طريقة النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

وأضاف مؤمن: “سعيد بالتسجيل وأتمنى تكرار التهديف في لقاء النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وأشار إلى أنه لا يعلم وجود مشكلة بسبب هذا الاحتفال من جانب جماهير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة العربية السعودية، بسبب منع هذا الاحتفال، موضحًا أنه حاول تقليد احتفالية بوغبا ليس أكثر.