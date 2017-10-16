مصر.. لاعب نادي الزمالك الصاعد يفقد الذاكرة بسبب نجل سعد الصغير

تعرض رشدي أشرف، مهاجم فريق الزمالك المصري الصاعد، لفقدان في الذاكرة بعد التحام هوائي مع محمد نجل المطرب الشعبي الشهير سعد الصغير، لاعب فريق الإنتاج الحربي، خلال لقاء الفريقين الذي أُقيم الإثنين في دوري الشباب تحت 18 عامًا.

وسقط مهاجم الزمالك أرضًا وتعرض لارتجاج في المخ ومع استفاقته لاحظ لاعبو الفريق أنه لا يتذكرهم، وأبلغوا الطبيب الذي أوصى بنقله بأقصى سرعة لأحد المستشفيات المجاورة.

وقال طبيب فريق الزمالك للشباب، خالد قناوي، لموقع ناديه: إن اللاعب سيخضع لأشعة مقطعية للاطمئنان على حالة المخ والجمجمة، موضحًا أن فقدان الذاكرة الذي تعرض له اللاعب وقتي ولن يستمر طويلًا.

من جهته، شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، وضع حلًا لأزمة مباريات الزمالك بتولي حكام أجانب إدارة مباريات الفريق، بعدما أعلن عن رفض الحكام المصريين لإدارة مباريات الفريق الأبيض.

وأضاف رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، للحديث عن أزمة مباراة طنطا الأخيرة في الدوري وانسحاب الفريق الأبيض منه، أنه يؤيد هذا القرار ويتمسك بحكام أجانب لإدارة مباريات الفريق، خاصة وأنه لا يريد أن يخسر الدوري لأنها البطولة الأهم.

وقال مرتضى منصور: “الزمالك جزء من الدولة المصرية ومصر بتمر بفترة صعبة ولن نصبح أبدًا أداة أو وسيلة لإفساد الدولة حتى رياضيًا”.

،وأوضح أن مصر كلها شاهدت المهازل التحكيمية في مباراة فريقه الأخيرة أمام طنطا مشددًا على تمسكه بقرار الانسحاب أو استقدام حكام أجانب حتى تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة المصري.

وكشف عن أنه أجرى اتصالًا هاتفًيا بهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، في نيجيريا وانتقده وانتقد أعضاء مجلس الاتحاد، مضيفًا أنه ينتظر الحكام الأجانب في المباريات المقبلة للفريق، وأضاف أنه لا يريد أي حكم مصري لمبارياته.

وأكد رئيس الزمالك أنه ليس فوق النقد، ويرحب بأي انتقاد بنّاء له ولمجلس إدارته، قائلًا: “أطالب الإعلام بمساندة الزمالك كي يستمر في نهضته في الفترة الحالية، لأن خزينة النادي حاليًا بها 90 مليون جنيه، ورغم ذلك يتعرض المجلس للهجوم، في حين يتم تمجيد من تسبب في إهدار مليار جنيه من المال العام”.

وأوضح رئيس الزمالك أن اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة تفيد بأن الانتخابات ستقام يومي 23 و24 نوفمبر، وفقًا للائحة الحالية، في حين أن اللائحة الاسترشادية كانت ستجعل المجلس الحالي يستمر حتى شهر أبريل”.

وشدد على أنه يمنع إجراء “دعاية انتخابية في النادي له أو لأي مرشح، وستتم إقالة أي موظف يقوم بدعاية انتخابية للمجلس الحالي”.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بأن النادي الأبيض لن يستكمل الدوري في وجود الاتحاد الحالي وسيخوض مبارياته في الدوري بحكام أجانب، وأضاف أن مجلس الاتحاد الحالي أمامه حتى يوم 29 أكتوبر الجاري، وعليه أن يفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس جديد، وإذا لم يقدم على هذه الخطوة ستفعلها اللجنة الأولمبية وتفتح باب الترشح.

وقال: “وزير الرياضة تحدث عن قواعد عامة بأن القانون يؤكد أنه خلال ٣٠ يومًا تتم الدعوة للانتخابات، هذا الاتحاد فاشل وليس السبب في وصول المنتخب للمونديال، لأننا تأهلنا بفضل دعاء الجماهير، لأن كل الاتحاد مشاكل”