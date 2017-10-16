الزمالك المصري يفاوض النجم الساحلي لضم حمدي النقاز

كثف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مفاوضاته مع مسؤولي النجم الساحلي التونسي للتعاقد مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “النادي يرغب بشدة في التعاقد مع النقاز بناء علي طلب المونتنيغرى نيبوشا، المدير الفني للفريق”.

وأضاف المصدر: “أبدى مسؤولو الزمالك قناعتهم التامة بقدرات النقاز الفنية والبدنية، ومن المنتظر عقد جلسة مع اللاعب عقب مباراة فريقه مع النادي الأهلي يوم الـ 22 من أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب، وحال الوصول لاتفاق معه سيتم التفاوض مع ناديه بشكل مباشر للحصول على خدماته، إذ يمتد عقد الظهير الأيمن مع الفريق التونسي لنهاية موسم 2019”.

وتلقى النقاز مفاوضات خلال الفترة الماضية من عدة أندية، أبرزها مالاغا الإسباني والأهلي السعودي اللذين تفاوضا مع ناديه مطلع الموسم الجاري، لكن إدارة النجم أجلت الرد على أي عروض لحين انتهاء منافسات الفريق في البطولة الأفريقية.