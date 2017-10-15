ميسي يرعى حملة لعلاج مرضى “فيروس سي” في مصر على نفقته الشخصية (صورة)

أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسى عن رعاية مجانية لحملة علاج لمرضى “فيروس سي” في مصر بعد صعود منتخب بلاده إلى كأس العالم.

وقال تامر وجيه مؤسس حملة علاج فيروس سي “تور آند كيور” إنه فوجئ بإعلان اللاعب الأرجنتيني دعمه حملة علاج مجانية لمرضى فيروس سي على حسابه بـ”فيس بوك” بعد صعود منتخب بلاده “الأرجنتين” لكأس العالم.

وأضاف وجيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية “TEN” مساء الأحد أن ميسي فخور بانضمامه لحملة علاج فيروس سي وأنه يتواصل مع اللاعب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن ميسي هنأه بصعود مصر لكأس العالم في روسيا.



وأوضح وجيه أن ميسي سيلتقي خلال الشهر المقبل عددًا من المرضى الذين تم شفاؤهم من المرض والحديث معهم عن تجربتهم ورحلة الشفاء وسيتحدث مع العالم بأن البرنامج المصري به أدوية لعلاج الفيروس وسيدعو هؤلاء الأشخاص لمشاهدة مباراة لبرشلونة من الملعب.

وكان ميسى قد زار مصر مؤخرًا للترويج للسياحة العلاجية من فيروس سي في إطار دعم البرنامج العلاجي للحملة تحت شعار “عالم خال من فيروس سي”، حيث نصبت اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالعاصمة القاهرة.