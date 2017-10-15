الزوجان المصريان فرج والطيب يدخلان التاريخ بالفوز ببطولة أمريكا للاسكواش للرجال والسيدات

توج الزوجان المصريان علي فرج ونور الطيب بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش لفئتي الرجال والسيدات مساء السبت في فيلادلفيا.

وبات فرج والطيب أول شخصين متزوّجين يفوزان سويا بلقب البطولة.

وفاز فرج بلقب فئة الرجال بعد فوزه في النهائي على مواطنه محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11 /9 و12 /10 و11 /7.

كما فازت الطيب في نهائي فئة السيدات على مواطنتها رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 8 /11 و11/ 4 و5 /11 و11/7 و11/5.

وقالت الطيب: “كنت أحلم بذلك وأعمل بكل جدية في آخر عامين ونصف العام من أجل تحقيقه، أدائي يتطور من بطولة لأخرى، أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية”.

وأضافت: “بمجرد انتهاء المباراة أردت الذهاب لمشاهدة زوجي، كنت متوترة، أراه كل يوم يعمل بجدية، لذا هو إنجاز استثنائي أن يفوز كلانا بلقب مثل هذا، في اليوم ذاته”.

ومن جانبه، قال فرج: “هو حلم خاصة أننا حققناه سويا في الليلة نفسها، لا يمكن أن نطلب أكثر من ذلك، أتمنى أن تكون مجرد بداية لنجاحاتنا سويا”.