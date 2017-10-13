يورغن كلوب مبهور بالشعب المصري ويُكرّم محمد صلاح

قرر يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، وضع محمد صلاح في المركز الأول بين لاعبي الفريق في تنفيذ ركلات الجزاء، بعد تنفيذ الدولي المصري الركلة التي أهلت منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا.

وسجل صلاح (25 عامًا) ركلة جزاء في الدقيقة 94 من مباراة مصر والكونغو، يوم الأحد الماضي، كانت سببًا مباشرًا في تأهل مصر لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

وكانت هذه الركلة، التي نفذها صلاح بهدوء أعصاب يحسد عليه، الهدف الثاني للاعب المقاولون العرب السابق في المباراة، بعدما وضع مصر في المقدمة في الدقيقة 62، قبل أن تتعادل الكونغو في الدقيقة 87، ثم في الدقيقة 94 يسجل صلاح من ركلة جزاء لتشتعل المدرجات مجددًا. “لقد أصبت بنوبة قلبية تقريبًا، لقد قرر صلاح أن يسدد الركلة وبالفعل نجح، وأود أن أقول في هذه اللحظة إنه هو رقم 1 لدينا في تنفيذ ركلات الجزاء”.

وأضاف المدرب الألماني: ” تعرض صلاح لضغط مذهل لكنه سدد الكرة بشكل جيد لتصعد مصر إلى النهائيات لأول مرة بعد 27 عامًا. إنه جيل جيد للمصريين ويجب أن يذهبوا لكأس العالم وقد تأهلوا بالفعل”.

ويستعد كلوب وصلاح لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم السبت، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتعين على الفريقين تجاوز آثار فترة التوقف الدولية من أجل خوض واحدة من أبرز المواجهات في البريميرليغ.

ويتقاسم فريق المدرب جوزيه مورينيو الصدارة مع جاره وغريمه مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، وهو يطمح في الاستمرار في التألق فيما يعتبر أقوى مواجهة للفريق حتى الآن هذا الموسم.

ولم يكن أداء ليفربول على نفس الدرجة من التألق، ويبتعد فريق كلوب، الذي يعاني من مشاكل دفاعية، بفارق سبع نقاط عن فريقي الصدارة.