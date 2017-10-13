مصر.. النادي الأهلي يغري أجاي بـ 20 مليون جنيه في الموسم

تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بسبب كثرة عروض الاحتراف التي تصل للنيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق بعد تألقه مع النادي خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري وأبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “قرر الأهلي رفع عقد النيجيري أجاي خلال الفترة المقبلة من أجل إغرائه بالبقاء مع الفريق، وعدم الاستجابة للعروض التي تنهال عليه من وقت لآخر خاصة في ظل تألقه مع المارد الأحمر”.

وأضاف المصدر “الجهاز الفني أعلن تمسكه باللاعب النيجيري ورفض رحيله خلال الموسم الحالي بأي حال من الأحوال مهما بلغت الإغراءات، حيث يرفض البدري تكرار سيناريو إيفونا ورمضان صبحي اللذين رحلا قبل موسمين بعدما تلقى النادي عروضًا مغرية لهما رغم حاجة الفريق لهما من الناحية الفنية”.

وأكد أن اللاعب النيجيري حصل على 800 ألف دولار في الموسم الماضي بواقع 200 ألف دولار مقدم عقد و150 ألف دولار كل 3 أشهر، ويبلغ عقد اللاعب في الموسم الحالي مليون دولار حيث يزيد 200 ألف عن الموسم الماضي، مُشيرًا إلى أن النادي قرر رفع عقد أجاي إلى مليون و150 ألف دولار ليحصل بذلك اللاعب على ما يقرب من 20 مليون جنيه في الموسم، وهو مبلغ لا يحصل عليه أي لاعب بالفريق.