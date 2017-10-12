مصر.. عماد متعب يتمرّد ويرفض المشاركة في مباراة النادي الأهلي والاتحاد (فيديو)

أعلن عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري التمرد على حسام البدري المدير الفني للفريق ورفض المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

ونشبت أزمة جديدة بين حسام البدري المدير الفني في النادي الأهلي وعماد متعب مهاجم الفريق، بعد أن رفض متعب المشاركة بديلًا في الدقيقة 80 من عمر المباراة بسبب تأخر الدفع به.

وبدأت القصة بمطالبة البدري اللاعب بالاستعداد للدخول إلى المباراة، إلا أن متعب رفض بسبب ضيق الوقت وبقاء دقائق معدودة على انتهاء اللقاء مؤكدًا:”أنا واقف، وأُسخّن من بدري، هنزل دلوقتي أعمل إيه؟”.

وقرّر البدري الدفع بأكرم توفيق بعد رفض متعب المشاركة بديلًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وطلب متعب المشاركة منذ بداية الشوط الثاني، لكن البدري رفض وأصرّ على مشاركة اللاعب في آخر 10 دقائق باللقاء، وهو ما رفضه متعب.

عماد متعب يرمي تي شيرت الأهلي، ويرفض اللعب في مباراة الأهلي… https://t.co/qO5gbUUT1m — أهداف وملخصات ولقطات (@karimyarab37) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

كما شهدت المباراة تعرض صالح جمعة لإصابة قوية بعد اصطدام قدم أحد لاعبي الاتحاد في وجهه، قبل أن يتلقّى العلاج ويعود لاستئناف أحداث المباراة.