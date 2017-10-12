المقاولون العرب مهدد بفقدان صدارة ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع الأسيوطي

فرط المقاولون العرب في تقدمه بهدف رائع ليتعادل 1-1 مع الأسيوطي اليوم الخميس، مما يهدد استمراره على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويملك المقاولون 11 نقطة من خمس مباريات في الصدارة بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي وسموحة قبل مواجهة الفريقين في وقت لاحق اليوم.

تقدم المقاولون بركلة حرة رائعة نفذها محمد سمير قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.

وقبلها ألغى الحكم جهاد جريشة هدفا للأسيوطي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء بعد تنفيذ خاطئ حيث لمس أحمد سعيد (أوكا) الكرة مرتين من علامة الجزاء قبل أن يسقط أرضا.

وعاد جريشة ليحتسب ركلة جزاء أخرى للأسيوطي قبل نهاية الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد ضد أحد لاعبي المقاولون لكنه تراجع عن قراره بعد مشاورات مع الحكم الخامس.

وبدأ الاتحاد المصري في تطبيق فكرة الحكم الخامس خلف المرميين منذ مباريات أمس الأربعاء في افتتاح الجولة الخامسة من المسابقة.

وجاء التعادل من ركلة جزاء جديدة نفذها شريف دابو بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني ليرفع الأسيوطي، العائد للأضواء هذا الموسم، رصيده إلى خمس نقاط.