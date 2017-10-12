مصر.. وكيل لاعب نادي الزمالك يحسم الجدل بشأن مصيره

كشف وكيل أعمال معروف يوسف، لاعب وسط نادي الزمالك المصري حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رحيل اللاعب من صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أسامة فرحات، وكيل أعمال معروف يوسف، لشبكة “إرم نيوز”: “لم يخطرني أحد من مسؤولي الزمالك بشكل رسمي برحيل اللاعب في يناير المقبل، إلا أنه سيبدأ خلال الشهر الجاري الحديث مع اللاعب بشأن العروض المختلفة، سواء داخليًا أو خارجيًا، بعد تصريحات إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة”.

وأضاف أن اللاعب، بشكل كبير في حال رحيله سيكون انتقاله خارجيًا موضحًا أنه حال انتقاله لأي نادٍ في مصر سيكون “للمقاولون العرب” أو وادي دجلة فقط، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا من الرائد والاتفاق من السعودية وكذلك من الإمارات الإماراتي.

وكان إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك قد أكد أن معروف يوسف بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الأبيض في يناير على سبيل الإعارة، خارجيًا، وأكد وكيله أن اللاعب لا يمتلك عروضًا رسمية من أي نادٍ خارجي في الوقت الحالي.