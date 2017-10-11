حرب انتخابات نادي الزمالك المصري تنتقل لساحة اللجنة الأولمبية المصرية

شهدت الساحة المواجهة لمقر اللجنة الأولمبية المصرية، باستاد القاهرة الدولي، أحداثًا مثيرة وتراشقًا بالألفاظ بين مرشحي انتخابات نادي الزمالك المصري، أثناء مناقشة اللجنة الطعن المقدم على اللائحة الاسترشادية للقلعة البيضاء.

وأرجأت اللجنة الأولمبية الفصل في الطعن المقدم من هاني شكري رقم 11 إيداع بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وطالب فيها عضو مجلس الزمالك السابق بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية رقم 50 لسنة 2017، الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، مؤكدًا أن إجراءات الجمعية العمومة باطلة، بسبب المخالفات القانونية في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وعدم الإشراف الكامل على إجراءاتها، وحذف عدد من أعضاء النادي من قوائم التصويت بالمخالفة للقانون، إلى الأربعاء المقبل، لإصدار حكمها النهائي باعتماد اللائحة أو إعادة التصويت .

وكان لؤي دعبس، المرشح لعضوية المجلس في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، توجه صباح اليوم الأربعاء لمقر اللجنة الأولمبية المصرية، برفقه بعض مؤيديه لمتابعة الحكم المنتظر صدوره من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الطعن المقدم .

كما تواجد مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي في اللجنة، برفقة بعض مؤيديه لمناقشة الطعن المقدم على اللائحة الاسترشادية لناديه.

وتسبب تواجد الطرفين في وقوع بعض المشادات، خاصة في ظل تأييد لؤي دعبس لموقف هاني شكري ضد مرتضى منصور ولائحته، ووصلت تلك المشادات للتراشق بالألفاظ كاد أن يتطور للاشتباك بالأيدي.