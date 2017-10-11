الحكم الخامس يظهر لأول مرة في مباراة الداخلية والرجاء متذيل ترتيب الدوري المصري (صور)

خسر الرجاء للمرة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الذي عاد إليه هذا الموسم بهزيمته 2-صفر أمام الداخلية اليوم الأربعاء في أول ظهور للحكم الخامس في تاريخ المسابقة.

واستعانت لجنة الحكام بفكرة الحكم الخامس خلف المرمى بدءا من مباراة اليوم في محاولة لتفادي أخطاء التحكيم.

واستمر صيام الرجاء عن التسجيل حتى الآن في الدوري ليتذيل الترتيب وهو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن.

وافتتح عبد العزيز الشاعر التسجيل مبكرا بعد ست دقائق بعد مراوغة لأحد المدافعين وانتظر الداخلية حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليضاعف التقدم عبر ناصر منسي من استغلال خطأ دفاعي.

ورفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف المقاولون العرب المتصدر حاليا.