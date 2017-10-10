في أول حوار فيديو له.. ماذا قال أشهر مشجع مصري لـ”إرم نيوز”؟ (شاهد)

حرصت شبكة “إرم نيوز” على عمل لقاء فيديو مع محمود عبد العظيم صاحب الصورة الشهيرة في مباراة مصر والكونغو خلال الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قام وهو بقدم واحدة بحركة بهلوانية فرحا بهدف الفوز لمحمد صلاح “سعيد باختيار صورتي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أفضل لقطات المباراة، خصوصًا أنها تدل على أن أصحاب الاحتياجات الخاصة باستطاعتهم فعل الصعاب”.

وتحدث محمود عن شعوره لحظة الهدف وسر الحركة التي قام بها، والتبرعات التي انهالت عليه بعد انتشار الصورة خاصة من الشيخ السعودي منذر آل الشيخ آل مبارك والذي عرض التكفل بتركيب طرف صناعي له وتحمله رحلة روسيا لتشجيع منتخب مصر في المونديال.