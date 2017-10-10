رد رسمي من أبوتريكة على مطالب مشاركته في كأس العالم (صورة)

كشف محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق موقفه من مطالبة بعض الجماهير عودته للملاعب والمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد تأهل منتخب الفراعنة عقب الغياب لمدة 28 عامًا.

وقال أبوتريكة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث #تريكه_في_كاس_العالم”.

مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث #تريكه_في_كاس_العالم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وأعلن تريكة اعتزاله كرة عام 2013 بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل وحصل على لقبي كأس أمم ولعب 105 مباراة دولية سجل فيها 38 هدفًا.

وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم أمس الأول الأحد بعد الفوز على الكونغو برازفيل بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من تصفيات المونديال.