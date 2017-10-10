5 نجوم يحلمون بالعودة لمنتخب مصر من أجل الظهور في كأس العالم

مع تأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عامًا كاملة، بدأ العديد من النجوم الذين خرجوا من حسابات الفراعنة في الفترة الماضية بالبحث من جديد عن إيجاد مقعد في تشكيلة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني.

وبدأت الأحاديث تدور والأحلام تداعب خيال بعض اللاعبين الكبار من أجل الانضمام من جديد لمعسكر منتخب مصر والمشاركة في المونديال.

وترصد “إرم نيوز” أبرز اللاعبين الذين يحلمون بالعودة لمنتخب مصر والمشاركة في المونديال.

حسام غالي

رغم الخلافات الحادة التي ضربت علاقة حسام غالي، لاعب وسط وقائد النصر السعودي، بالأرجنتيني هيكتور كوبر، إلا أن هناك محاولات لإنهاء هذه الأزمة وعودة اللاعب لإنهاء مسيرته الكروية بعد الوصول للمونديال.

وأعلن أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، دعمه الكامل لفكرة عودة حسام غالي لقيادة وسط المنتخب في كأس العالم، حتى لو للمشاركة كبديل على سبيل التكريم.

وتوترت العلاقة بين كوبر وغالي بشكل كبير في المرحلة الماضية، وصلت لدرجة أن قائد الأهلي السابق هاجم الجهاز الفني للمنتخب في وسائل الإعلام.

باسم مرسي

قدم باسم مرسي، مهاجم الزمالك، اعتذاره عبر وسائل الإعلام من أجل العودة لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة.

واعترف باسم في مداخلة هاتفية أثناء استضافة كوبر في قناة “أون سبورت” بأنه أخطأ وطلب تقبل اعتذاره ومنحه فرصة العودة لمنتخب مصر من جديد.

ويعاني منتخب مصر أزمة هجومية واضحة تساعده على عودة باسم، في ظل تراجع معدلات التهديف للثنائي عمرو جمال وأحمد حسن “كوكا”.

عماد متعب

ما زال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، يمتلك الآمال أيضًا للعودة لمنتخب مصر للمشاركة بشكل أساسي، خاصة أنه عقد جلسة أخيرة مع حسام البدري، المدير الفني لفريقه.

وقالت مصادر بالنادي الأهلي: “عماد متعب سيطلب من البدري تحديد مصيره النهائي وهل سيحصل على فرصة كاملة مع الفريق في الفترة المقبلة أم سيستمر على الدكة، كما حدث في الموسم الماضي؟”.

وتابع: “متعب تراجع عن قرار الاعتزال حال تتويج فريقه بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وسينتظر الأيام المقبلة لتحديد مستقبله بشأن العودة من عدمها للمنتخب للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018”.

حسني عبدربه

يطمع أيضًا حسني عبدربه، لاعب وسط منتخب مصر الأسبق وفريق الإسماعيلي، في العودة للمنتخب وإنهاء مسيرته مع المشاركة في مونديال كأس العالم.

ويسعى عبدربه لإقناع الجهاز الفني للمنتخب بعودته ومنحه فرصة التواجد، ولو كبديل من أجل إنهاء مسيرته الكروية.

وليد سليمان

يبحث أيضًا وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، عن العودة من جديد لتشكيلة الفراعنة، خاصة أنه قدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة وهو من اللاعبين أصحاب الخبرات.

ودخل سليمان من قبل في خلافات مع الجهاز الفني للمنتخب، ما يُصعّب مهمة عودته، إلا أن هناك آمالًا لعودة الحاوي في المونديال.