باسم مرسي يعتذر لـ”هيكتور كوبر” على الهواء (فيديو)

اعتذر باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري أثناء استضافته في حلقة تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت” احتفالاً بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال باسم في مداخلة هاتفية: “الجميع معرض للخطأ وأنا معترف بأنني أخطأت وأتمنى أن يتقبل الجهاز الفني اعتذاري”.

ورد كوبر على مداخلة باسم بهدوء شديد قائلا: “من الجيد أن تقدم اعتذارك وتعترف بخطئك ولكن هذا ليس كافيًا فعليك أن تقاتل لاستعادة مستواك لتستطيع العودة لمنتخب مصر”.

وغاب مرسي عن منتخب مصر منذ لقاء غانا في تصفيات كأس الأمم بسبب مغادرته المعسكر بعد استبداله خلال شوطي المباراة.