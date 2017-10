الفيفا يتساءل.. ما سر نجاح منتخب مصر؟

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن إعجابه برحلة صعود المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018، مشيرًا إلى أن مصر حجزت أخيرًا تذكرة الوصول لمونديال روسيا، وذلك بعد غياب طويل منذ عام 1990، وتساءلت: ما هو سر نجاح الفراعنة؟ وأرفقت صورة للحضري بعد الفوز تحت عنوان “مبروك لمصر”، وكأنها تُرجع الفضل للسد العالي.

