الفيفا يتساءل.. ما سر نجاح منتخب مصر؟

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن إعجابه برحلة صعود المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018، مشيرًا إلى أن مصر حجزت أخيرًا تذكرة الوصول لمونديال روسيا، وذلك بعد غياب طويل منذ عام 1990، وتساءلت: ما هو سر نجاح الفراعنة؟ وأرفقت صورة للحضري بعد الفوز تحت عنوان “مبروك لمصر”، وكأنها تُرجع الفضل للسد العالي.

Sensational Salah ☑️

Canny Cuper ☑️

Evergreen El Hadary ☑️

We look at the key factors behind ????????Egypt’s #WCQ success

????https://t.co/HSnpfmQ6bd pic.twitter.com/8yKprqsJbK — #WCQ ⚽️???? (@FIFAWorldCup) ٩ أكتوبر، ٢٠١٧

ولم يكتفِ الفيفا بهذا المنشور، حيث نُشرت تهنئة أخرى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال فيها: “تهانينا مرة أخرى على عودة الفراعنة لكأس العالم.. سنراكم هذا الصيف في روسيا يا مصريين”، مشيرًا إلى أن العودة جاءت بعد 28 عامًا، وأرفق هذا المنشور بمقطع فيديو يوضح فرحة المصريين بالتأهل من استاد برج العرب.

وأشار الفيفا في منشور ثالث إلى سر الفوز بتذكرة المونديال، مشيرًا إلى أن الفوز جاء بسبب جهود محمد صلاح وقدراته الاستثنائية على التهديف وعودة السد العالي عصام الحضري، واللذين يعدان سر نجاح المنتخب المصري.

ونقل الفيفا عن محمد صلاح قوله: “لا أحب التحدث كثيرًا، لكني حقًا فخور. اليوم أدركنا حلم طال انتظاره، وبالنسبة لي كان حلمًا وأصبح حقيقة، سواء كلاعب أو كمواطن مصري. أنا سعيد لأنني صنعت السعادة للمصريين. أصعب لحظة في حياتي عندما أطبقت لحظة الصمت على الجماهير بعد تعادل الكونغو، ولكني أحمد الله وأشكره لأننا استطعنا العودة وحققنا الحلم. حلم بلدي وحلم طفولتي”.

من جهته، قدّم حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، التهنئة إلى الشعب المصري وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، على إنجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكدًا أنه إنجاز يستحق الإشادة ويعكس نجاحًا كبيرًا للكرة المصرية.

وأشار حسام البدري في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، اليوم الإثنين، إلى أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني أثبت أنه لاعب من طراز فريد، وشخصية قيادية إلى جانب بقية اللاعبين.

وألمح البدري إلى أنه لم يفقد الأمل في تأهل المنتخب حتى بعد أن سجل المنتخب الكونغولي هدف التعادل.

وأضاف البدري أن جماهير مصر ـ كانت ولا تزال ـ سر الإنجازات التي تحققت سواء مع المنتخب المصري أو مع النادي الأهلي، وأن مشهد ملعب برج العرب في مباراة أمس الأحد، جعله يتمنى حضورًا مكثفًا للمشجعين في مباراة النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وتمنى سيناريو سعيدًا بتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.