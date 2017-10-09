أول تعليق من محمد صلاح على تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم.. ماذا قال؟

عبّر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد أن سجل ثنائية الفراعنة في مرمى الكونغو، مساء الأحد، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال صلاح في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”: “لا أحب التحدث كثيرًا، لكني حقًا فخور. اليوم أدركنا حلما طال انتظاره. بالنسبة لي كان حلمًا وأصبح حقيقة، سواء كلاعب أو كمواطن مصري”.

“لا أحب التحدث كثيرا..لكني فخور. كان حلم وأصبح حقيقة، سواء كلاعب أو مواطن مصري. سعيد لأنى صنعت السعادة للمصريين، وحققت حلم بلدي وحلم طفولتي” pic.twitter.com/Kxf0U6rMko — FIFA.com AR live (@fifaworldcup_ar) ٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف صلاح “أنا سعيد لأنني صنعت السعادة للمصريين، أصعب لحظة في حياتي عندما أطبقت لحظة الصمت على الجماهير بعد تعادل الكونغو، ولكني أحمد الله وأشكره لأننا استطعنا العودة وحققنا الحلم حلم بلدي وحلم طفولتي”.

وسجل صلاح (25 عامًا) هدفين في الدقيقتين 63 و94، ليضمن لمنتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2018، والذي يقام في روسيا، لأول مرة منذ 28 عامًا