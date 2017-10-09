رغم المطالبات بإقالته.. هيكتور كوبر مستمر مع منتخب مصر وبراتب أكبر‎

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة رفع الراتب الشهري للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التأهل رسميا لكأس العالم في روسيا 2018 .

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، لـ”إرم نيوز”: “اتحاد الكرة قرر رفع الراتب الشهرى للأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى 90 ألف دولار شهريا، بعد حسم التأهل رسمياً للمونديال”.

وأضاف سويلم: “ينص عقد كوبر مع الجبلاية على زيادة راتبه بنسبة 25% حال التأهل للمونديال، بجانب حصوله على مكافأة قدرها 500 ألف دولار”، علما بأن راتب كوبر حاليا 72 ألف دولار”.

وتابع: “هيكتور كوبر مستمر مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، ولا نية لرحيله في الوقت الحالي”، متسائلاً: “كيف يرحل وقد حقق حلما غائبا عن المصريين منذ عقود”.

ونجح كوبر في التأهل مع الفراعنة إلى المونديال، عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صلاح، أمس الأحد، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا المقبل، وطالت بعد المباراة بعض الأصوات التي طالبت برحيل كوبر نظرا للمستوى غير المرضي الذي قدمه منتخب الفراعنة رغم التأهل.