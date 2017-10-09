السيسي يستقبل لاعبي منتخب مصر بعد إنجاز التأهل لكأس العالم (فيديو)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لاعبي المنتخب الأول، اليوم الاثنين، بعد تحقيق إنجاز التأهل إلى مونديال روسيا.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى بطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد.

وكان السيسي، صرف مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه لكل لاعب، بعدما حسم الفراعنة التأهل.

وقال “السيسي”، خلال تكريم المنتخب المصري ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم الإثنين: “مبروك شرفتونا، شوفوا عملتوا إيه في قلوب المصريين، كل الناس فرحانة بيكم، الشعب المصري من حقه ويستحق إنه يفرح”.

وتوجه بالشكر للمنتخب، قائلًا: “بأشكر محمد صلاح، وبأشكر الجميع، لكن باخص محمد لأنه كان عليه ضغط شديد في آخر 4 دقايق، حد قاله خد شوط إنت”.

كما شكر أيضًا المدير الفني للمنتخب، هيكتور كوبر، قائلًا: “أشكر المدرب العظيم السيد كوبر، ياريت تمتعونا وتسعدونا أكتر في الكأس”.

ويخوض المنتخب المصري الجولة الأخيرة في تصفيات كأس العالم أمام غانا، إلا أنها لن تؤثر على تأهل الفراعنة للمونديال.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة المصري بشكل فوري إعداد مباريات ودية دولية من أجل خوض منافسات نهائيات كأس العالم 2018.

الإمارات تجهز مصر

وقال مصدر داخل الاتحاد لـ”إرم نيوز”: “وافق اتحاد الكرة على العرض الذي تلقاه أخيرًا لإقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر والإمارات نوفمبر المقبل، على أن تقام في الأغلب يوم الـ8 من الشهر نفسه، حتى يتوجه المنتخب بعدها إلى أكرا لخوض مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال أمام غانا”.

وأضاف المصدر: “وتقام على هامش المباراة احتفالية كبرى بالمنتخب بعد تأهله رسميًا لكأس العالم، حيث سيتم تكريم مجلس إدارة اتحاد الكرة ولاعبي المنتخب والجهاز الفني للفراعنة”.

ومن جانبه، أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب سيخوض مباريات ودية مع منتخبات أوربية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وشدد إمام: “مواجهة المنتخبات الكبيرة عالميًا هي التي ستحدد المستوى الحقيقي للمنتخب، وهل طريقة هيكتور كوبر الدفاعية هي الأنسب لنا أو يجب تغييرها وتطويرها”.