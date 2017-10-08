شاب بقدم واحدة يقفز فرحًا في الاستاد بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم (فيديو)

شهد استاد برج العرب في الاسكندرية فرحة عارمة بعد فوز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف وتأهلها رسميا إلى كأس العالم.

وقام أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاضرين للمباراة في الاستاد بترك كرسيه المتحرك، والقفز علي قدم واحدة فقط فرحا بفوز مصر وتأهلها لكأس العالم.

وأثارت لقطة قفز الشاب المعاق اعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين قاموا بتداول الفيديو علي نطاق واسع، مؤكدين أنه مثال لكل شاب مصري شعر بسعادة بالغة بعد تأهل بلاده لكأس العالم بعد غياب 28 عاما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة عدة دول عربية قد هنأوا المنتخب المصري بتأهله إلى كأس العالم في روسيا، وقرر الرئيس المصري صرف مليون ونصف جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب.