ماذا قالت صحف العالم عن تأهل منتخب مصر ومحمد صلاح إلى مونديال روسيا؟

تحدثت أغلب الصحف العالمية عن تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزه الصعب على منتخب الكونغو 2-1 في لقاء شهد تأهل نجم ليفربول محمد صلاح والذي سجل الهدفين.

وكتبت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة عن التأهل تحث عنوان :” مصر ومحمد صلاح سيلعبان كأس العالم بعد غياب منذ 1990 .”

وأشادت الصحيفة بنجم ليفربول واعتبرته البطل لكونه سجل هدفي الفوز وقاد منتخب بلاده للنهائيات متحدثة أيضا عن بدايته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدورها نشرت صحيفة ليكيب نفس المقال لكون المجلتين تصدرهما نفس دار النشر في فرنسا.

في إسبانيا كتبت صحيفة ” أس ” مقالا تحث عنوان :” محمد صلاح يقود مصر لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 سنة .” تحدثت خلاله عن مسيرة المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية وفشله السابق في التأهل رغم تألقه في أمم إفريقيا .

من جهتها اختارت صحيفة ” ماركا ” الحديث عن الحارس عصام الحضري واعتبره سيحقق إنجازا كبيرا بالمشاركة في روسيا حيث سيصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات متفوقا على الحارس الكولومبي فريد موندراغون والكامروني روجيه ميلا اللذان شاركا في النهائيات وعمرهما 43 سنة .

صحيفة ” ميرور ” البريطانية تحدثت عن تأهل منتخب مصر بعنوان :” نجم ليفربول محمد صلاح يقود مصر لنهائيات روسيا بهدف قاتل في مرمى الكونغو .” ونشرت الصحيفة صورا من فرحة الجماهير المصرية بالتأهل.