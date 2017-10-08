شاهد فرحة جنونية في شوارع القاهرة بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم (فيديو إرم)‎

امتلأت الشوارع المصرية بالملايين احتفالًا بفوز منتخب الفراعنة على الكونغو 2/1 وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

ورصدت شبكة “إرم نيوز” فرحة المصريين حاملين الأعلام المصرية ويطوفون الشوارع بالسيارات، وهم في حالة فرحة عارمة وتهليل وتكبير بالنصر بعد أن ظلت الجماهير تترقب الفوز الذي كان صعبًا للغاية.

وأعرب الشباب عن سعادتهم وفرحتهم العارمة وأكدوا أن حلمهم تحقق بعد غياب كبير عن المونديال، وعبر بعضهم عن سعادته أن يشهد جيله وصول منتخب بلده للمونديال، وأجمعو على أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في منتخب مصر.

وسيطرت حالة من الفرحة العارمة على نجوم الفن بعد فوز المنتخب المصري بعد تأهله إلى لمونديال

وكتبت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”: “وكسبنا وكسبنا.. مليونين مبروووووك لمصر أم الدنيا”.

وضعت المطربة المصرية أنغام صورة علم مصر عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، معلقة: “الله أكبر مصر مصر مصر”.

وبخفة دمه المعهودة علق الفنان المصري رامز جلال على فوز المنتخب المصري، قائلًا: “أخيرًا خلصنا من لعنة مجدي عبدالغني الحمدلله”.

أما الفنان الشاب أحمد جمال فاحتفل بطريقته الخاصة من خلال طرح كليب وأهداف للمنتخب بعنوان “قد اللي قلناه يا بلادي”، معلقًا: “قد اللي قلناه يا بلادي بمناسبة تأهلنا لكأس العالم روسيا ٢٠١٨ مبرووووووووك يا مصر”.

https://www.instagram.com/p/BZ_5GVWggSA/

وقدّم النجم ماجد المهندس التهنئة للمنتخب المصري، قائلًا: “ألف مبروك لمنتخبنا المصري التأهل لبطولة كأس العالم”.

وأعرب المطرب السوري سامو زين عن فرحته، معلقًا: “شكرا يا رجالة.. مصر في كأس العالم”.

وبارك الفنان الشاب عمرو يوسف للمنتخب المصري قائلًا: “مبروووك لمصر والمصريين بعد ٢٨ سنة انتظار.. والله وعملوها الرجالة”.

وشاركت الفنانة المصرية عبير صبري فرحتها مع الجمهور، من خلال نشرها صورة عبر صفحتها على موقع “انستغرام”، معلقة ” مبروك يا مصر يا حلوة مبروووووك،”.

وباركت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب للشعب المصري، قائلة: “مبروك لكل شعب مصر، مبروك لكل رجالة المنتخب مبروك يا بلادي وصولنا لكأس العالم “.

وعلقت الفنانة المصرية نادية الجندي على الفوز: “مبروك لمصر وللمصريين وللفريق وللرئيس ودى إرادة المصريين لما بيريد حاجه بيعملها ..ودة مَش مجرد نجاح ماتش كوره .. دة بيثبت للعالم كله أن الشعب المصري عنده انتماء لهذا البلد ولتراب هذا الوطن”.

وتابعت “وأن هذا الشعب قد أيه بيقف في المواقف الصعبة وبيتحد مع بعض أيد واحدة ..شهر أكتوبر شهر الانتصارات على بلدنا الحبيبة مصر.. ربنا يحفظ مصر وشعبها وأرضها”.

ومن جانبها قالت الفنانة المصرية منة شلبي: “جايين لك يا روسيا!! شكرًا منتخبنا العظيم شرفتونا ورفعتوا راسنا .. فرحة لا توصف بجد!! مية مليون مبروك! ” .

ووجهت الفنانة بلقيس فتحي رسالة تهنئة للشعب المصري، قائلة: “مبرووووووووك لكل المصريين..عملوها الرجالة.. ألف مبروك منا لكل مصر”.

وأعربت الفنانة اللبنانية يارا عن سعادتها، معلقة:” الفرحة الكبيرة هيك بتتطلع الصورة باستعجال.. ألف مبروك لشعب مصر..الوصول لبطولة كأس العالم بعد غياب ٢٨ عامًا”.

وأضافت “أول مرة أحس بجد أن قلبي رح يوقف من الفرحة في آخر دقيقة مبروك عليكم”.