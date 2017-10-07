4 علامات تبشر منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا

اقترب منتخب مصر من تحقيق حلمه الغائب منذ 28 عامًا كاملة، بالتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018، خاصة بعد تعادل منتخبي أوغندا وغانا في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وأصبح منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال بعد غياب طويل، وهو الحلم الذي طال انتظاره من جانب الجماهير المصرية.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز العلامات التي تبشر منتخب مصر بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018.

تعادل غانا مع أوغندا يهدي مصر فرصة حسم التأهل لكأس العالم https://t.co/wzcmxv9fbF pic.twitter.com/ZEIW4HmBpO — إرم سبورت (@EremSports) October 7, 2017

تعادل غانا وأوغندا

أصبح المنتخب المصري على بعد خطوة واحدة فعليًا من تحقيق حلم المونديال من خلال الفوز على نظيره وضيفه الكونغو، مساء الأحد، من أجل التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2018.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 9 نقاط قبل لقاء الكونغو، بينما يبقى منتخب أوغندا ثانيًا برصيد 8 نقاط ثم غانا الثالث برصيد 6 نقاط.

ويعني الفوز صعود منتخب مصر رسميًا إلى المونديال، الأمر الذي يجعل هدف الفراعنة واضحًا في موقعة الكونغو مساء الأحد على ملعب برج العرب.

الدعم الجماهيري

يحظى منتخب مصر بدعم جماهيري منقطع النظير في لقاء الكونغو، خاصة أن الفراعنة بحاجة إلى الفوز في لقاء برج العرب للصعود رسميًا.

وأكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن التذاكر الخاصة باللقاء نفدت تمامًا وسيحضر 75 ألف مشجع لمساندة منتخب مصر.

وأشار إلى أن الحضور سيكون تاريخيًا، متمنيًا اكتمال الفرحة بتأهل منتخب مصر للمونديال لتنطلق الأفراح في مصر.

خبرة كوبر

يراهن منتخب مصر على خبرات مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهي علامة مهمة تبشر الفراعنة بالمونديال، خاصة أن كوبر ينتمي للمدرسة التدريبية الواقعية.

ويستطيع كوبر بطريقته وأسلوبه الحذر والاعتماد على الهجمات السريعة المعاكسة أن يصل إلى مرمى الكونغو ويهز الشباك، خاصة أن لديه من الخبرات والقدرات العديد من المؤهلات ما يساعده على قيادة الفراعنة للمونديال.

جاهزية صلاح ورفاقه

يعيش نجوم المنتخب المصري المحترفون في قارة أوروبا حالة فنية رائعة خاصة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي تألق خلال المرحلة الماضية في البريميرليغ.

وعاد أيضًا محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، للمشاركة مع الغانرز بشكل أساسي مؤخرًا وظهر بمستوى طيب، كما حافظ أحمد حجازي على مستواه الطيب مع وست بروميتش الإنجليزي بخلاف رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيغيه وأحمد حسن كوكا وعمرو جمال.

ويتألق أيضًا لاعبو الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأيضًا عودة علي جبر وطارق حامد لجزء كبير من مستواهما مع تألق الحارس أحمد الشناوي.