النادي الأهلي المصري يرفع دعوى في المحكمة الرياضية الدولية

كلّف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، محاميًا سويسريًا برفع دعوى بشكل رسمي للمحكمة الرياضية الدولية ضد اللجنة الأولمبية المصرية بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية للنادي.

وقال مصدر في النادي الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “محمود طاهر رئيس الأهلي رفض الاستسلام في ملف اللائحة، التي تقام عليها انتخابات النادي المقبلة، والمقررة إقامتها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، فعلى الرغم من رفض لجنة فض المنازعات الشكوى التي تقدمت بها إدارة النادي الأهلي، التي طالبت فيها بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة ملزمة للنادي؛ إلا أن الإدارة الحمراء قرّرت الاستمرار في مسلسل التصعيد”.

وأضاف المصدر “اتفق محمود طاهر مع محامٍ سويسري على رفع دعوة عاجلة في المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار اللجنة الأولمبية، والخاص برفض اعتماد لائحة النادي التي أقرتها عمومية الأهلي، بسبب إقامة فعاليتها على يومين”.

وأرسل مسؤولو الأهلي جميع الأوراق المطلوبة للمحامي السويسري، كما تم عمل توكيل له لرفض القضية خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الإدارة الحمراء أصبحت مُجبرة على فتح باب الترشح قبل يوم 15 أكتوبر الجاري، من أجل إقامة الانتخابات قبل يوم 30 نوفمبر المقبل وفقًا لقانون الرياضة الجديد.