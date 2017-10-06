مدرب النادي الأهلي المصري يكشف لـ”إرم نيوز” مدة غياب عبدالله السعيد وموقف حسام حسن

حدّد النادي الأهلي المصري بشكل رسمي، مدة غياب عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الكروي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء النجم الساحلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسام البدري، المدير الفني للأهلي خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”: “أشعة الرنين التي أجراها عبدالله السعيد أثبتت إصابته بشدّ في العضلة الخلفية وليس مزقاً كما تم تشخيصها وفقاً للفحوصات الأولية”.

وأضاف أنه اطمأن على عبدالله السعيد أمس خلال تواجد الأخير مع المنتخب الأول، وعرف أن الأشعة أثبتت إصابته بشدّ في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى أسبوع فقط للعلاج على أقصى تقدير حتى يعود للتدريبات.

وأعلن البدري أن السعيد لن يلحق بمباراة مصر والكونغو بعد غدٍ، الأحد، فى تصفيات مونديال روسيا 2018، ولكن سيكون بإمكانه المشاركة في لقاء الأهلي والنجم الساحلي في لقاء العودة ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكان عبدالله السعيد قد تعرّض لإصابة خلال لقاء الأهلي أمام النجم الساحلي بملعب الأخير، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بخسارة بطل مصر بهدفين لهدف، وغادر السعيد المباراة وقتها إثر هذه الإصابة.

ومن جانب آخر، أكد الجهاز الفني للأهلي أن حسام حسن مهاجم سموحة لم يدخل الحسابات الفنية في الفترة الحالية رغم الاعتراف بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، مؤكدًا أن عمر السعيد لاعب الإنتاج الحربي هو المهاجم الوحيد الذي يضعه الجهاز تحت الميكروسكوب من لاعبي الدوري المصري، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان فرج عامر رئيس سموحة قد أكد أنه يرفض التفريط في حسام حسن للأهلي بعد تأكيد بعض التقارير الإعلامية اهتمام الفريق الأحمر بخدماته.