ارتياح في منتخب مصر بسبب حالة السعيد وكهربا قبل لقاء الكونجو

شعر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بالارتياح إلى حد كبير بعدما تأكد أن الحالة الصحية لعبدالله السعيد ومحمود عبدالمنعم (كهربا) أفضل من المتوقع قبل مواجهة الكونغو في لقاء حاسم بتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وثارت شكوك حول غياب السعيد صانع لعب الأهلي وكهربا مهاجم الاتحاد السعودي، وهما من العناصر الأساسية باستمرار في تشكيلة كوبر، عن الانضمام لتشكيلة مصر بسبب الإصابة.

لكن السعيد انضم متأخرًا لمعسكر مصر بعدما أظهرت الفحوص أنه يعاني من إصابة خفيفة بشد عضلي بينما بدأ كهربا الدخول بشكل تدريجي في التدريبات ويملك فرصة أكبر لمواجهة الكونغو.

وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لرويترز: “هناك ارتياح بين أعضاء الجهاز الفني بعد أن أكدت الأشعة التي أُجريت لعبدالله السعيد أنه لا يوجد تمزق في العضلة الضامة”.

لكن السعيد نفسه ألمح إلى أنه ربما لا يكون مستعدًا لخوض اللقاء الذي قد يحسم تأهل مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1990.

وقال السعيد لمحطة (أون سبورت) التلفزيونية: “دائمًا أتمنى المشاركة ومساعدة الفريق. المباراة مهمة جدًا وسواء كان عبدالله موجودا أو غير موجود نتمنى أن نقدم شيئًا جيدًا ونفرح الشعب بأكمله”.

وأضاف اللاعب الذي يشارك تقريبًا في كل مباريات الأهلي ومصر “الكل هنا مجموعة واحدة سواء من سيلعب أو لا. أهم شيء أن نحقق شيئًا جيدًا ويا رب تكون فرحة للشعب كله وبإذن الله يحضر الإصرار والتركيز وننتظر مساندة لكل من سيلعب”.

ويعتمد كوبر تقريبًا على تشكيلة شبه ثابتة وربما يكون التغيير الوحيد يتعلق باختيار اللاعب الذي يشارك بدلًا من السعيد إذا تأكد عدم لحاقه باللقاء. وتبدو المفاضلة متوقعة بين صالح جمعة صانع لعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي.

وستضمن مصر التأهل قبل اللعب في ضيافة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات إذا فازت على الكونغو يوم الأحد وأخفقت أوغندا قبلها بيوم واحد في التفوق على غانا.

وتتصدر مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات وتتقدم بنقطتين على أوغندا وتأتي غانا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة. ويتأهل المتصدر فقط لكأس العالم.