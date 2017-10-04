مصر.. اتهام حمادة السيد لاعب أسوان بالانضمام لتنظيم داعش

وجهت نيابة أمن الدولة المصرية، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، لحمادة السيد لاعب أسوان الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري.

وقالت صحيفة الوفد المصرية: إن النيابة وجهت للاعب تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان نادي أسوان قد أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم باختفاء اللاعب.

وقالت زوجة اللاعب قبل عدة أيام إن زوجها تم إلقاء القبض عليه.

يذكر أن حمادة السيد يُعرف بلحيته والتزامه الديني، كما لعب لأندية المقاولون العرب وأسوان، ولم يسبق له الانضمام لمنتخب مصر.