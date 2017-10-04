تصفيات كأس العالم.. هل يشارك كهربا مع المنتخب المصري أمام الكونغو؟

قام اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر، بالجري حول الملعب، والاكتفاء بتأهيل بدني، خلال التدريب الأول لمنتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم.

وقال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن كهربا، لديه حماس كبير للحاق بمواجهة الكونغو، في حالة التأكد من تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، قد يكون له دور في اللقاء.

وأشار مدير منتخب مصر في تصريحات إذاعية: “مشاركة كهربا في حالة اكتمال شفائه ستكون وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر”.

وتعرض كهربا لإصابة في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع نادي الاتحاد السعودي ضد التعاون في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي ،يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.