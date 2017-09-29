الزمالك يسقط في فخ التعادل مع إنبي ويفقد صدارة ترتيب الدوري المصري

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع إنبي اليوم الجمعة في المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوزا ثمينا 2 / صفر للاتحاد السكندري على الأسيوطي.

ورغم التعادل تقدم الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد ثماني نقاط من انتصارين وتعادلين كما ارتفع رصيد إنبي إلى نقطتين فقط في المركز الرابع عشر بعدما حقق اليوم التعادل الثاني له في المسابقة هذا الموسم وهو الأول له بعد هزيمتين متتاليتين.

وفي المباراة الثانية اليوم ، تغلب الاتحاد السكندري على الأسيوطي بهدفين نظيفين سجلهما كواكو فابريس كواديو وفوزي الحناوي في الدقيقتين 54 و79 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتجمد رصيد الأسيوطي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.